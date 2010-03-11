Південна Осетія вже претендує на частину Грузії

Невизнана республіка Південна Осетія пред`явила Грузії територіальні претензії, не дочекавшись відповіді на свою пропозицію приступити до делімітації і демаркації кордону.

Повноважний представник південноосетинського президента з постконфліктного врегулювання Борис ЧОЧІЄВ заявив, що Південна Осетія починає самостійно встановлювати стовпи, які фіксують проходження державного кордону, повідомляє "Час новин". У Тбілісі, де Абхазію і ПО розглядають як "окуповані території", нові плани сусідів називають "провокацією".

При цьому Південна Осетія заявила про намір повернути собі "споконвічно осетинські території". "Нашу територію перекроювали мало не кожні п`ять років на Ленінгорському (Ахалгорському) напрямку, в Цхінвальському і Дзауському (Джавському) районах", - стверджує Б.ЧОЧІЄВ.

Тим часом глава грузинського Центру стратегічних досліджень Кавказу Мамука АРЕШІДЗЕ заявив журналістам, що затіяні Південною Осетією процеси "дуже небезпечні і створюють нову конфліктну ситуацію". "За моїми даними, Цхінвалі претендує на весь Казбегзький район Грузії (суміжний з Північною Осетією), - пояснив експерт. - Можна пригадати і колишні заяви президента Південної Осетії Едуарда КОКОЙТИ про те, що грузинські курорти Боржомі і Бакуріані - це теж Південна Осетія".

За словами грузинського експерта, "у Північній Осетії теж активно формують таку громадську думку, що Південна Осетія - це більше, ніж вона є насправді, про це пишуть у тамтешніх ЗМІ, видають атласи". "Наша влада повинна активніше на це реагувати, але поки що я належної уваги до цього тривожного питання не помічаю", - сказав М.АРЕШІДЗЕ.

Нагадаємо, керівництво РФ прийняло рішення створити військові бази чисельністю по 3700 чоловік кожна в Абхазії і в Південній Осетії.

ЄС заявив, що розглядатиме будівництво цих баз як порушення Росією угоди з Грузією про припинення вогню, яку було підписано в 2008 році після російсько-грузинської війни.

Незалежність Абхазії визнали Росія, Нікарагуа і Венесуела і карликова держава Науру.