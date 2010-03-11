Янукович запросив до Києва прем’єр-міністра Канади

Сьогодні відбулася телефонна розмова Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з прем’єр-міністром Канади Стівеном ХАРПЕРОМ.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Під час телефонної розмови В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Канада завжди була справжнім другом і надійним партнером України. Він запевнив прем’єр-міністра Канади, що подальший розвиток Особливого партнерства з Канадою є одним з пріоритетів зовнішньої політики нашої держави.

Україна, наголосив Президент, зацікавлена у подальшому розвитку міжлюдських відносин та культурних зв`язків між нашими державами - адже їх поєднує більш ніж мільйонна українська громада в Канаді.

В.ЯНУКОВИЧ привітав С.ХАРПЕРА з блискучими досягненням канадських спортсменів на Зимових Олімпійських іграх, особливо відзначивши збірну команду Канади з хокею, яка здобула перемогу у фіналі олімпійського турніру.

Президент України підкреслив, що буде радий зустрітися з главою канадського уряду при нагоді, зокрема, в рамках міжнародних багатосторонніх заходів. Він запросив Прем’єр-міністра Канади відвідати Україну з візитом у зручний для нього час.

С.ХАРПЕР подякував за запрошення відвідати Україну і наголосив, що таку зустріч Президента України і прем’єр-міністра Канади варто провести якнайскоріше.

Між Україною і Канадою, сказав глава канадського Уряду, вже давно склалися дружні і міцні зв’язки - як торговельно-економічні, так і стосунки на рівні людей. С.ХАРПЕР висловив переконання, що ці зв’язки будуть розвиватися й надалі.