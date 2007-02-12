Населення Землі не перевищить 9 мільярдів

Чисельність населення планети, ймовірно, стабілізується на рівні дев`яти мільярдів, при збереженні нинішніх тенденцій, йдеться в доповіді, оприлюдненій у штаб-квартирі ООН.

На липень цього року загальна чисельність населення в світі досягне 6,6 мільярда, що більш, ніж у два з половиною рази перевищує показник 1950 року - 2,5 мільярда, йдеться в документі.

Весь приріст населення буде забезпечений за рахунок народжуваності в найменш розвинених країнах.

"На сьогодні майже в усіх розвинених країнах рівень народжуваності нижчий, ніж потрібно для відтворення в довгостроковій перспективі", - наголошується в доповіді.

Основний приріст населення планети припадатиме на урбанізовані райони. У 2008 році вперше в історії людства половина всіх землян перебереться з сільської місцевості до міст. Очікується, що кількість городян становитиме на 2030 рік майже п`ять мільярдів: у середині минулого століття в містах жили 732 мільйони.

Населення планети не тільки зростиме, а й стане старшим. Кількість людей у віці старше 60 років на 2050 рік становитиме майже два мільярди, прогнозують експерти ООН.