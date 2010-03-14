Лазерне шоу про пророка Мухаммеда покажуть у Москві

Урочистості з лазерним шоу з нагоди одного з найбільших мусульманських свят - Дня народження пророка Мухаммеда (Мавлід ан-Набі) - пройдуть у неділю в Москві, йдеться в повідомленні Ради муфтіїв Росії (РМР), яке надійшло до РІА “Новости“.

Центром святкування Мавлід ан-Набі у російській столиці став готель "Космос", де з вітанням до учасників святкування звернувся голова РМР і були зачитані привітння від вищих осіб держави.

Далі в програмі "Унікальне лазерне шоу про Пророка", читання Корану, виконання професіоналами релігійних пісень, виступів відомих артистів з різних регіонів Росії.

Серед гостей свята буде розіграна поїздка на мале паломництво до Мекки.

За даними мусульманських науковців, пророк Мухаммед народився в Мецці у понеділок вранці в 12-й день місяця рабі-уль-авваль (третій місяць місячного календаря) 571 року. У 2010 році Мавлід-ан-Набі припадає на 26 лютого, але це свято прийнято відзначати протягом місяця.