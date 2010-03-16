Лавров: у Росії чимало тих, хто хотів би зберегти українську мову

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ вважає, що українські телеканали будуть затребувані в РФ .

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це С.ЛАВРОВ сказав на спільній з міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ прес-конференції в Москві.

«Ми зараз розробляємо практичні аспекти, які дозволять реалізувати мовлення на території Росії телеканалів усіх держав СНД, й, звичайно ж, українські канали будуть найбільш затребувані, оскільки українців і тих, хто хотів би зберігати українську мову, зберегти причетність до української культури в РФ проживає немало», - сказав С.ЛАВРОВ.

Він запевнив, що «ці рішення будуть ухвалені в максимально пільговому режимі».

«Щодо фінансових і технічних аспектів цих пропозицій наші партнери будуть найближчим часом поінформовані. Вважаємо, що вони (умови) будуть необтяжливі», - додав С.ЛАВРОВ.

У свою чергу К.ГРИЩЕНКО додав, що з української сторони існує зацікавленість у тому, щоб було реалізовано завдання, поставлене в спільній заяві президентів України і РФ під час візиту Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви.

«Тоді було заявлено про те, що обидві сторони сприятимуть розвитку російської мови в Україні, але й української мови в Росії. Ми виходимо з того, що ця тема обговорюватиметься в наших контактах, й знаходитимуться ті рішення, які відповідатимуть інтересам сторін», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що в Росії незабаром здійснюватиметься мовлення одного або двох українських телеканалів.

Він уточнив, що «це буде пакетом, яким зможе скористатися найширше представництво української діаспори й усі, хто захоче отримувати інформацію в Росії українською мовою».

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що Росія повинна не лише стежити за становищем російської мови в інших країнах, але й робити все можливе для розвитку мов сусідів у самій Росії.