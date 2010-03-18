Росія і США почали обмін розвідувальною інформацією про афганський наркотрафік, повідомила сьогодні держсекретар США Хілларі Клінтон в Москві на спільній прес-конференції з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. "Ми запустили спільні зусилля для того, щоб ділитися розвідувальною інформацією щодо потоку наркотиків до Росії з Афганістану", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Х.Клінтон висловила надію, що така форма співпраці здатна зменшити афганський наркопотік. Також держсекретар позитивно оцінила результати прийнятої раніше транзитної угоди з РФ, яка дозволяє американським військам перетинати російську територію, щоб надавати допомогу коаліційним силам в Афганістані. Вона повідомила, що в рамках угоди вже здійснено 111 авіаперельотів.

С.Лавров, у свою чергу, нагадав, що боротьба з наркотиками з Афганістану є одним з пріоритетних завдань президентської комісії, і що ряд проектів з протидії афганській наркозагрозі розробляються в рамках Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) і НАТО. "Думаю, що в співпраці на землі з різних боків афганського кордону є можливість для нарощування наших спільних зусиль в боротьбі з наркотрафіком", - підкреслив міністр.