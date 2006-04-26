BBC віддасть свої сайти під блоги читачів

Британська мовна корпорація BBC оголосила про радикальне оновлення своїх сайтів.

Як повідомляє Guardian, тепер вони міститимуть інформацію, яку розміщуватимуть користувачі, зокрема блоги і домашнє відео. Фактично інтернет-ресурси BBC перетворяться на громадський аналог комерційного сервісу MySpace.com, резюмує видання.

Плани щодо реформуванню сайтів корпорації були оприлюднені директором BBC у справах технологій і нових медіа Ешлі Хайфілдом (Ashley Highfield) на зустрічі із співробітниками. Хайфілд назвав три принципи, яких слід дотримуватися корпорації при роботі в Інтернеті: кооперація з читачами, послуги з пошуку інформації, аудіовізуальні файли ("share", "find" and "play").

Особливо важливим є перший принцип, упевнений Хайфілд. BBC має намір переробити свої сайти так, щоб користувачі дістали можливість настроювати сайт під свої потреби і розміщувати на ньому ту інформацію, яку вважають важливою. Корпорація також має намір модернізувати свій сервіс MyBBCPlayer, який тепер називатиметься BBC iPlayer. Незабаром за допомогою його можна буде подивитися будь-яку передачу, яка вийшла в ефір за останні сім днів. Крім того, корпорація має намір надати своїм читачам в Інтернеті можливість пошуку по каталогу програм корпорації, що вийшли починаючи з 1937 року.

Лента.ру