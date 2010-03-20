Польські депутати планують відвідати Україну у квітні

Делегація головного законодавчого органу Польщі Сейму планує відвідати Україну з візитом у квітні цього року для розвитку парламентської співпраці між країнами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського посольства у Варшаві, планований візит польських парламентаріїв в Україну обговорив вчора український посол в Польщі Олександр МОЦИК з головою польсько-української парламентської групи Томашем ЛЕНЦОМ.

„Сторони домовилися опрацювати питання проведення візиту делегації польського Сейму до України у другій половині квітня поточного року для обговорення практичних аспектів співпраці між законодавчими органами двох країн”, - повідомила прес-служба.

Посол також обговорив актуальні питання міжпарламентської взаємодії України та Польщі, домовившись про активізацію співпраці між Комітетом у закордонних справах Верховної Ради України та Комісією закордонних справ Сейму Польщі.

„У цьому контексті розглядається можливість проведення спільного засідання двох комітетів восени поточного року”, - відзначили у прес-службі.

Крім цього, для розвитку співпраці в рамках ініціативи Європейського Союзу „Східне партнерство” у липні 2010 року у Варшаві за участі представників з України планується провести міжнародну конференцію на цю тему.