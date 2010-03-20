Путін і Клінтон обговорили питання щодо Грузії та Україні

02:18, 20 березня 2010
Світ
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"Цікаві яскраві слова вживав"

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін і держсекретар США Хілларі Клінтон обговорили питання щодо Грузії і Україні в ув`язці з російсько-американськими відносинами, повідомив заступник голови апарату уряду Юрій Ушаков.

"Торкнулися питання про Грузію і Україну, але в переломленні до російсько-українських відносин", - наводить слова Ушакова журналістам РІА "Новости".

Дуже детально обговорювалися ці питання, зазначив він.

"Володимир Володимирович (Путін) дуже цікаві думки висловлював, цікаві яскраві слова вживав, - сказав Ушаков і додав: - Клінтон сприймала аргументи".

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Хілларі Клінтон прибула до Москви 18 березня для обговорення нового Договору про СНО та ситуації на Близькому Сході.

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