Влада Польщі виступає за розміщення американської ПРО

Влада Польщі виступає за створення на території республіки американської бази протиракетної оборони (ПРО).

Як передає РІА «Новости», про це вчора на прес-конференції у Варшаві заявив прем`єр-міністра Польщі Ярослав КАЧИНЬСЬКИЙ.

"Уряд, Президент і я сам виступаємо за створення бази протиракетної оборони", - сказав прем`єр-міністр Польщі.

За його словами, польська влада вважає, що розміщення на території країни елементів системи ПРО США сприятиме зміцненню безпеки самої Польщі.

Раніше заступник глави уряду Польщі Анджей ЛЕППЕР заявляв, що питання про розміщення американських протиракетних установок на території республіки може бути винесено на загальнонаціональний референдум.

США планують розмістити радари системи ПРО на території Чехії і Польщі. Вартість будівництва європейської частини системи впродовж найближчих п`яти років оцінюється в 1,6 млрд. США. Надалі ця система може бути розширена за рахунок включення в неї елементів базування на море, а також розміщення в космосі елементів стеження.

Як стверджують США, вони створюють систему ПРО для захисту від передбачуваного ракетного нападу з боку держав так званої "осі зла". До цих держав Вашингтон зараховує, зокрема, Північну Корею та Іран.

10 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки Президент РФ Володимир ПУТІН заявив, що Росія асиметрично відповість на створення американської системи ПРО в Східній Європі.

15 лютого начальник Генштабу Збройних сил РФ генерал армії Юрій БАЛУЄВСЬКИЙ заявив, що Москва може в односторонньому порядку вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД). За його словами, участь Росії в договорі залежатиме від дій США в галузі ПРО, договір між Москвою і Вашингтоном має безстроковий характер.

У відповідь Адміністрація Президента США Джорджа БУША вкотре заявила, що американська ПРО в Європі не направлена проти Росії.