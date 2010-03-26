Прем'єр Литви має намір говорити з Путіним про відшкодування за окупацію

Прем`єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс під час зустрічі з головою уряду РФ Володимиром Путнім, яка відбудеться в Кремлі 26 березня 2010 р., має намір порушити питання про відшкодування за роки радянської окупації.

Таку заяву він зробив в інтерв`ю радіо Ziniu radijas.

Підстави для обговорення цього питання А.Кубілюс бачить у тому, що намітилися "деякі зміни" в погляді керівництва Росії на історію.

Як приклади литовський прем`єр навів заяву президента Росії Дмитра Медведєва, яка прозвучала минулого року, в якому ще раз засуджені злочини Йосипа Сталіна, а також плановану зустріч прем`єрів Росії і Польщі в Катині, де в роки Другої світової війни були розстріляні десятки тисяч польських офіцерів.

"Це дозволяє сподіватися, що можна буде все раціональніше розмовляти і про сторінки нашої спільної історії, і про те, як слід дивитися на них, як оцінювати і які шукати кроки для більшого взаєморозуміння", - сказав він.

За словами прем`єра, намічається також обговорити широкий круг економічних питань - енергетики і торгівлі.

А.Кубілюс одержав запрошення зустрітися з В.Путіним під час приватного візиту до Москви для участі в міжнародному музичному фестивалі ім. Мстислава Ростроповича. Дружина А.Кубілюса Раса Кубілене, скрипаль симфонічного оркестру Литовської філармонії, є головою правління добродійного фонду "Допомога литовським дітям", створеного М.Ростроповичем.

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