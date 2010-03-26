Рішення ЄС щодо Греції посилило позиції євро

Рішення ЄС щодо надання допомоги Греції посилило позиції євро на ринках і вивело його з рівня 10-місячного мінімуму.

Про це повідомляє сьогодні британська Financial Times.

У п’ятницю зранку на Лондонській біржі євро зросло на 0,6% порівняно до долара США – до 1,3351 дол.

Газета також повідомляє про те, що рішення, схвалене лідерами єврозони, позитивно вплинуло на Афінську фондову біржу, індекс якої сьогодні зранку зріс на 3,1%, при цьому цінні папери банків від самого початку торгів піднялися на 7%.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн єврозони 25 березня пізно ввечері погодили спільний механізм допомоги Греції, який передбачає у випадку необхідності та на підставі оцінки Європейського центробанку і Єврокомісії надання країні спільної допомоги у вигляді двосторонніх кредитів від країн-членів зони євро та від Міжнародного валютного фонду. При цьому, двосторонні кредити повинні відігравати домінуючу роль.

Загальний обсяг кредитування від країн-членів єврозони може сягнути 22 млрд. євро.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП. Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 року на 4% ВВП.