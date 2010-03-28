Пірати напали на військовий корабель
19:46, 28 березня 2010Світ
3835 0
... але вчасно позбулися доказів
Сомалійські пірати помилково спробували захопити військовий корабель. Про це повідомляє AFP з посиланням на міністерство оборони Нідерландів.
Пірати вирішили напасти на голландський фрегат "Тромп", прийнявши його за торговельне судно. Зрозумівши свою помилку, вони розвернули човни і спробували втікти.
Як повідомили голландські військові, моряки захопили 12 осіб, але потім звільнили їх за браком доказів: пірати встигли викинути в море зброю і абордажні драбини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter