Пірати напали на військовий корабель

Сомалійські пірати помилково спробували захопити військовий корабель. Про це повідомляє AFP з посиланням на міністерство оборони Нідерландів.

Пірати вирішили напасти на голландський фрегат "Тромп", прийнявши його за торговельне судно. Зрозумівши свою помилку, вони розвернули човни і спробували втікти.

Як повідомили голландські військові, моряки захопили 12 осіб, але потім звільнили їх за браком доказів: пірати встигли викинути в море зброю і абордажні драбини.