Поїздка Качинського до Москви на 9 Травня може не відбутися

Президент Польщі Лех Качинський має сумнів, чи брати участь у заходах в Москві 9 травня, присвячених 65-річчю Перемоги над фашистською Німеччиною, після того, як на свята був запрошений екс-президент Польщі генерал Войцех Ярузельський, повідомив керівник Бюро національної безпеки (БНБ) Польщі Олександр Щигло в ефірі радіостанції Radiо Zet.

Нинішній президент Польщі вкрай критично ставиться до 86-річного генерала Ярузельського, якого вже кілька років судять за введення в країні військового стану в грудні 1981 року. Ярузельський - учасник боїв на радянсько-німецькому фронті у складі 1-ої армії Війська Польського.

«Президент Лех Качинський має сумніви, чи брати участь в святах у Москві після запрошення генерала Войцеха Ярузельського. Візит Ярузельського до Москви ускладнить виїзд президента», - сказав глава Бюро, яке є дорадчим органом при президентові Польщі з питань безпеки.

«Ми в процесі узгодження з МЗС Польщі, чи відбудеться поїздка голови держави», - наводить слова Щигло РІА “Новости”.