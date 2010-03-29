Виставка військово-морської техніки відкрилася в Катарі

Делегація українського військового флоту на чолі з начальником штабу – першим заступником командувача Військово-Морських Сил віце-адміралом Сергієм ЄЛІСЄЄВИМ бере участь у міжнародній морській виставки “DIMDEX-2010”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, сьогодні відбулася церемонія відкриття II-ї міжнародної морської виставки “DIMDEX-2010”, у якій взяли участь 74 офіційні делегації з різних країн світу.

Планується, що під час заходів міжнародної морської виставки “DIMDEX-2010” українські військові моряки детально ознайомляться із сучасними тенденціями розвитку корабельних систем озброєння та технічних засобів, технікою підрозділів протиповітряної оборони та сухопутних військ, зразками вертолітної техніки.

Також українська військова делегація візьме участь у конференції командувачів військово-морських сил країн Близького Сходу, яка проводитиметься в рамках виставки. Під час конференції буде обговорено низку питань, що стосуються міжнародних відносин та проблем протидії морському піратству.

У виставці “DIMDEX-2010”, організатором якої виступив Британський королівський інститут проблем оборони та безпеки, беруть участь близько 130 експонентів з 30 країн, 20 кораблів військових флотів з Австралії, Великої Британії, Індії, Італії, Катару, Пакистану, США та Франції. 20 країн представлені національними павільйонами. Загальна площа виставки становить 15 тисяч квадратних метрів.

Робота II-ї міжнародної морської виставки “DIMDEX-2010” триватиме до 31 березня.