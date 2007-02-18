У Москві активісти молодіжного руху заблокували вхід до «Останкіно»

Активісти молодіжного руху «Оборона» заблокували центральний вхід у телецентр «Останкіно», протестуючи проти цензури на телебаченні.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на прес-секретаря руху Олександра ХАНУКАЄВА, троє активістів прикували себе наручниками до огорожі і розгорнули транспарант «Хватит врать!».

За словами О.ХАНУКАЄВА, рух вимагає «повернути прямий ефір в інформаційних і суспільно-політичних телепередачах, відмовитися від «чорних списків» осіб та організацій, яких заборонено запрошувати на телебачення, припинити роботу з чиновниками, які визначають, яку подію висвітлювати, а також продати всі державні телеканали в різні руки, залишивши тільки один держканал».

За деякий час активістів затримали міліціонери, які зняли з них наручники і доставили до місцевого відділення.