Обама: час поставить Іран на місце

Необхідно "поставити Іран на місце" в найближчі тижні. З відповідною заявою виступив президент США Барак Обама, виступаючи на прес-конференції після закритої вечері із своїм французьким колегою Ніколя Саркозі у Вашингтоні. На думку Б.Обами, питання про введення нових санкцій проти Тегерана має бути вирішене не пізніше цієї весни, передає Associated Press.

Н.Саркозі також підтримав наміри американського лідера, заявивши, що "настав час ухвалювати рішення". Французький президент також висловив свої наміри "зробити всі необхідні зусилля для забезпечення єдиної політики Європи щодо введення санкцій проти Ірану".

США і низка інших країн Заходу, нагадує РосБізнесКонсалтинг, підозрюють Іран у розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома і наполягають на введенні нових санкцій проти Тегерана.