У Колумбії почалося виверження вулкана Невадо-дель-Уїла. Його супроводжують легкі підземні поштовхи. Влада регіону оголосила надзвичайний стан у зоні навколо вулкана і почала евакуацію мешканців довколишніх сіл.

Невадо-дель-Уїла розташований в 280 км на північний захід від Боготи, його висота сягає 5 тис. 631 м над рівнем моря. За даними колумбійського геологічного інституту, раніше цей вулкан вважався сплячим. У 1985 р. в Колумбії в результаті виверження Невадо-дель-Руїс загинули більше 25 тис. людей, передає (с) Reuters.

РБК-Україна