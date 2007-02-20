У Колумбії почалося виверження вулкана
09:17, 20 лютого 2007Світ
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12 років тому Невадо-дель-Руїс забрав життя 25 тисяч людей
У Колумбії почалося виверження вулкана Невадо-дель-Уїла. Його супроводжують легкі підземні поштовхи. Влада регіону оголосила надзвичайний стан у зоні навколо вулкана і почала евакуацію мешканців довколишніх сіл.
Невадо-дель-Уїла розташований в 280 км на північний захід від Боготи, його висота сягає 5 тис. 631 м над рівнем моря. За даними колумбійського геологічного інституту, раніше цей вулкан вважався сплячим. У 1985 р. в Колумбії в результаті виверження Невадо-дель-Руїс загинули більше 25 тис. людей, передає (с) Reuters.
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