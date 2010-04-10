Пілота літака Качинського диспетчер просив летіти на інший аеродром

Контрольні служби військового аеродрому у Смоленську за 15 хвилин до планованого приземлення літака Президента Польщі заборонили через погані погодні умови посадку російському військовому літаку Iл-76.

Про це повідомляє веб-портал видання Gazeta Wyborcza з посиланням на "військові джерела".

За даними видання, пілот Iл-76, який мав доставити у Смоленськ працівників ФСБ, двічі пробував посадити літак.

“Керував (літаком) пілот зі Смоленська, який добре знав місцеві умови. Він двічі пробував посадити літак, але кінець кінцем полетів на московський аеродром “Внуково”, - повідомляється на порталі.

GW написала, що диспетчер Смоленського аеродрому також рекомендував пілоту літака Президента Польщі посадити його на іншому аеродромі через сильний туман.

"Пілоту Президента теж не рекомендували садити літак, але заборонити йому не могли", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Смоленській області при заходженні на посадку в умовах сильного туману зазнав катастрофи літак Ту-154 Президента Польщі, на борту якого перебували Президент Польщі Л.Качинський і його дружина, а також делегація польських високопосадовців. Вони летіли в Катинь для участі в меморіальних заходах, присвячених роковинам Катинської трагедії.

За даними прокуратури РФ, на борту літака перебували 132 особи.

Разом із тим МЗС Польщі повідомив про 88 пасажирів літака та 8 членів екіпажу.

У зв’язку з трагедією у Польщі оголошено тижневу жалобу.