Мілінкевич запропонував голові ПАРЄ познайомитися з білоруським УБОЗом

Лідер білоруської опозиції Олександр Мілінкевич написав відкритий лист голові Парламентської асамблеї Ради Європи Рене Ван дер Ліндену, в якому запросив його взяти участь у мітингу, присвяченому святкуванню Дня Волі, який має пройти в Мінську 25 березня 2007 року.

Минулого року білоруські опозиціонери також проводили акцію, присвячену цій даті. Близько 7 тисяч людей вийшли на проспект Незалежності і намагалися пройти на центральну Жовтневу площу, яка знаходиться в 300 метрах від резиденції президента країни. Міліційний спецназ і внутрішні війська не допустили прориву натовпу на площу і, відтіснивши людей на 200 метрів, без застосування сили розсіяли мітингуючих.

Як пише в середу Telegraf.by, Мілінкевич у своєму листі визнає, що за останній час в Білорусії "значних змін не відбулося". В той же час лідер білоруської опозиції вважає, що "ситуація в країні і навколо неї дає можливість по-новому подивитися на перспективи її демократизації".

Мілінкевич проінформував голову ПАРЄ, що запросив на мітинг 25 березня президента Білорусії Олександра Лукашенка. "Думаю, що цього дня могла б початися серйозна розмова про долю Білорусі за участю всіх прошарків суспільства", - йдеться у листі.

Лідер опозиції також вважає, що Ван дер Лінден повинен розуміти "важливість візиту на запрошення, що виходить від демократичних сил". В кінці свого послання Мілінкевич завірив голову ПАРЄ "в щирості і серйозності наших намірів".

Нагадаємо, що 25 березня у 1918 році було оголошено про створення Білоруської Народної Республіки, яку вважають передвісником сучасної незалежної білоруської держави. Офіційно ця дата не вважається святом у країні, проте щорічно опозиція відзначає 25 березня День Волі.

Лента.ру