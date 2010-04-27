Спакоємний принц Бельгії проведе в Києві економічний форум

У листопаді цього року в Києві за участю спадкоємного принца Бельгії ФІЛІППА пройде українсько-бельгійський економічний форум, метою якого є залучення ділових партнерів з регіонів України для якісної підготовки до Євро-2012, повідомив посол Бельгії в Україні Марк ВІНК в Донецьку на зустрічі з представниками Донецького філіалу Європейської Бізнес Асоціації.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами посла, «ми активно розвивали економічну дипломатію. Нам необхідна спільна комісія, яка б контролювала і спрямовувала процес торгівлі. Цьому питанню приділятиметься увага під час економічного форуму в листопаді».

При цьому М.Вінк додав: «Ми ведемо, зокрема, переговори про розвиток енергетики, а також проекти в агрологістиці. Ми готові мобілізувати наші провідні компанії, які нададуть свої можливості в Україні, а з вашого боку необхідне бажання бізнесменів зустрічатися і домовлятися».

Крім того, посол позитивно відгукнувся про дії Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у напрямі реформ з організації зони вільної торгівлі з Євросоюзом. «Новий Президент України будує не тільки нові відносини з Росією, а й велику увагу приділяє роботі з Євросоюзом. Його дії спрямовані на досягнення угоди про вільну торгівлю і про асоціацію, що також важливе», - зазначив М.Вінк.

Також посол заявив, що зниження ціни на російський природний газ дає шанс Україні перейти до нової стадії відносин з Міжнародним валютним фондом.

«Те, що Україні вдалося досягти угоди по газу, говорить про те, що країна вийде на більш конкурентний рівень. Ціни на газ, які вдалося знизити, дають шанс Україні перейти до нової стадії відносин з МВФ», - сказав М.Вінк, зазначивши, що для Бельгії дуже важлива стабільність в Україні.

«Для нас дуже важливо, щоб в Україні була і політична, і економічна стабільність, тому що ваша країна – величезний привабливий ринок для Бельгії», - сказав посол і додав: «2009 рік був складним у відносинах України з Бельгією. Наші країни недолічилися до 50% товарообігу. Я сподіваюся, що новий рівень конкурентоспроможності дасть новий поштовх нашим відносинам».