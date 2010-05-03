Американці створили найбільшу в світі авіакомпанію

Американські авіаперевізники United Airlines і Continental Airlines сьогодні випустили спільну заяву про злиття, в результаті якого буде утворена найбільша в світі авіакомпанія.

Як передає РІА «Новости», в рамках операції з обміну цінними паперами, яку вже схвалили представники керівництва обох компаній, акціонери Continental Airlines за кожну акцію одержать по 1,05 акції United Airlines. Після закінчення операції, закриття якої заплановано на четвертий квартал поточного року, акціонери United контролюватимуть близько 55% нової компанії, а частка акціонерів Continental становитиме близько 45%.

Нова компанія, що одержала назву United Airlines, управлятиметься компанією United Continental Holdings Inc. При цьому бренд новостворюваного перевізника буде комбінацією брендів нині існуючих United Airlines і Continental Airlines.