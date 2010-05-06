Голова турецького МЗС про візи, генконсульство, вільну торгівлю і пором
Туреччина надає Криму великого значення
Туреччина запропонувала Україні повністю скасувати візовий режим.
Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Ахмет ДАВУТОГЛУ під час зустрічі з головою Ради міністрів Криму Василем ДЖАРТИ в Сімферополі, повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК.
Він також наголосив, що Туреччина надає Криму дуже великого значення і готова сприяти в економічному розвитку.
А.ДАВУТОГЛУ заявив, що керівництво країни має намір вивести на більш високий рівень дипломатичні відносини з Україною, зокрема з АРК.
«Ми хочемо відкрити в Сімферополі замість почесного консульства Генеральне консульство», - сказав А. ДАВУТОГЛУ.
Він повідомив також, що на переговорах у Києві вчора було ухвалене рішення організувати поромну переправу між Ялтою і турецьким містом Синоп, а також розпочати переговори про формування турецько-української зони вільної торгівлі.
Голова Радміну заявив, що Крим, зі свого боку, зацікавлений у припливі інвестицій з Туреччини.