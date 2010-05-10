Ще 17 загиблих піднято з шахти, що вибухнула в Кузбасі

Ще 17 тіл загиблих виявлені в шахті "Распадська" в Кемеровській області, кількість жертв вибухів метану досягла 30 осіб, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Слідчий комітеті при прокуратурі Росії (СКП РФ).

"На цю годину 30 людей загинули, і 60 осіб, чия доля невідома, залишаються в шахті. Ми продовжуємо пошуки", - сказав журналістам голова МНС Росії Сергій Шойгу, який перебуває на місці події.

За його словами, у рятувальників є максимум 48 годин, щоб підняти на поверхню людей з двох місць у шахті, де зруйновано систему дренажу і не можна зупинити підвищення води. У одній точці, за попередніми даними, знаходяться шестеро людей, у другій - сім.

Голова МНС зазначив, що, попри високий рівень газу, рятувальники продовжують розвідку. "Ризики є, але вони не так високі", - вважає міністр. За його словами, рятувальники мають ухвалити рішення про додаткову вентиляцію шахти. "Але тільки-но ми піднімемо рівень кисню, ми збільшимо вибухонебезпеку", - зауважив Шойгу.

Два вибухи метану прогриміли на найбільшій в Росії вугільній шахті в ніч на неділю з інтервалом чотири години. За останніми даними, загинули 30 осіб, зокрема 17 рятувальників, що спустилися в шахту після першого вибуху. Госпіталізовані 59 постраждалих.