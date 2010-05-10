Польські заробітчани дали Польщі більше грошей, ніж ЄС

Польські заробітчани з моменту вступу країни до Європейського Союзу переслали до Польщі в 1,5 разу більше грошей, ніж польська держава витратила за цей же період у рамках програм допомоги ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать дані, опубліковані польським виданням Gazeta Wyborcza.

За даними газети, з травня 2004 року польський уряд витратив близько 16 млрд. євро, наданих країні у рамках фондів допомоги Європейського Союзу, тоді як за цей же період поляки, які працювали за кордоном, переслали додому 24,7 млрд. євро.

Видання також зазначає, що частина грошей, наданих Польщі у рамках допомоги, повернулася в інші країни Євросоюзу через придбання поляками вироблюваного там устаткування і виконання ряду інших контрактів, зокрема будівельних.

За даними розпорядника коштів допомоги ЄС Міністерства регіонального розвитку Польщі, які наводить газета, країни ЄС одержують від 13 (Велика Британія, Франція) до 97 євроцентів (Австрія) на кожне євро, які сплачують до фондів допомоги для менш розвинених держав ЄС.

Найбільший торговий партнер Польщі - Німеччина - одержала 61 євроцент з кожного сплаченого до бюджету ЄС євро.

Швеція одержала 43 євроцентів, Голландія 30, Бельгія 29, Італія 17 євроцентів.

У той же час в абсолютних показниках лідирують німецькі фірми, які тільки торік одержали контракти на більш ніж 860 млн. євро, тоді як фірми з Австрії лише близько 160 млн. євро.

Газета нагадує, що 80% вироблених у Польщі товарів експортуються до ЄС, головним чином до Німеччини (26%), Італії і Франції (близько 7%) і Великої Британії (понад 6%).

Розрахунки Міністерства регіонального розвитку, які наводить газета, свідчать, що кошти, одержувані від ЄС у рамках програм допомоги, минулого року додали ВВП 0,8% зростання.

Довідка УНІАН. Більш розвинені країни Європейського Союзу традиційно більше платять до спільного бюджету, ніж отримують від нього у рамках допомоги, яка надається в першу чергу менш розвиненим державам.

Кошти допомоги спрямовують, головним чином, на розвиток інфраструктури і дотації підприємцям.

За даними польського держкомстату, за кордоном працюють понад 2 млн. поляків, що становить близько % економічно активного населення 38-мільйонної країни.

За підсумками опитування, яке провела компанія CBOS, 3,3 млн. поляків визнали, що за останні 10 років їздили на заробітчанство за кордон.