Хто підставив лідера турецької опозиції із секс-зйомкою

Лідер найбільшої опозиційної партії Туреччини Деніз Байкал мусив залишити свою посаду через скандальне еротичне відео з його участю, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Бі-Бі-Сі.

Відеоролик з`явився в інтернеті. На ньому показаний Д.Байкал, який в спальні займається коханням з якоюсь жінкою. Як з`ясувалося пізніше, партнеркою політика виявився його соратник по партії. Обидва в шлюбі, тож те, що відбувалося на екрані, було зрадою.

Д.Байкал з цього приводу заявив, що йдеться не про порновідео, а про справжнісіньку змову, організовану за допомогою уряду. "Ви хіба вірите, що такий ролик міг з`явитися без участі уряду? Це справжня змова".

Варто зауважити, що відео з`явилося дуже вчасно. У парламенті зараз обговорюють ініційовані керівництвом країни реформи, а Д.Байкал саме і був їх основним опонентом.

Щоправда, існує і версія, що скандал з 71-річним лідером партії був вигідний його однопартійцям. Д.Байкал відмовлявся модернізувати партію і всіляко тримався за своє крісло.

Турецька прокуратура вже почала розслідування з метою з`ясувати, звідки взявся ролик, хто його зняв і з якою метою.