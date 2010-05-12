У Лівії розбився літак: загинули 105 людей

Літак розбився в лівійській столиці Тріполі, загинули 105 людей. Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Франс Прес.

Літак, тип якого не повідомляється, розбився при заході на посадку. Повітряне судно, ймовірно лівійське, прибуло з Південної Африки. Як повідомило агентству Франс Прес джерело в силових структурах, на місці падіння літака виявлені тіла 94 пасажирів і 11 членів екіпажу. Обставини події уточнюються.