Євроінтеграція України залежатиме не від відносин з РФ

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ вважає, що євроінтеграція України залежатиме не від її відносин з Росією, а від готовності керівництва здійснювати європейські реформи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив на прес-конференції, представляючи оцінку 5-річної реалізації Європейської політики сусідства.

“Ми неодноразово закликали українську владу забезпечити гарні відносини з усіма сусідами. Я думаю, відповідь є в тому, наскільки українське керівництво віддано реформам, тому пакету реформ, який відповідає європейському порядку денному, і наскільки Україна готова реалізовувати цей пакет реформ”, - сказав комісар ЄС.