Казахський сенат розгляне закон про лідера нації

Сенат (верхня палата парламенту Казахстану) розгляне у четвер поправки в законодавчі акти, що надають першому президентові Казахстану Нурсултану Назарбаєву статус лідера нації і звільняють його від кримінальної відповідальності за діяння, здійснені їм в період президентства, повідомляє РІА "Новости".

5 травня депутати Мажилісу (нижня палата парламенту) запропонували законодавчо закріпити за Назарбаєвим статус лідера нації і внести зміни до законів про вибори, про президента республіки, до Кримінального кодексу, а також закони про службу охорони президента, про державні нагороди, про державну премію миру і прогресу, про Асамблею народу Казахстану.

Законопроект, зокрема, передбачає, що лідер нації не може бути підданий затриманню, арешту і особистому огляду, притягнений до кримінальної або адміністративної відповідальності за діяння, вчинені ним у період виконання повноважень президента, а після їх припинення - пов`язані із здійсненням свого статусу першого президента Казахстану - лідера нації. При цьому замах на життя лідера нації пропонується віднести до категорії терористичних злочинів.

Поправками, що вносяться до ряду конституційних законів, закріплюється необхідність узгодження з першим президентом - лідером нації питань передачі держорганам і посадовцям права ініціації важливих питань, що стосуються державного пристрою і безпеки країни, а також ініціатив щодо внутрішньої і зовнішньої політики держави.

Крім того, пропонується запровадити кримінальну відповідальність за псування зображень першого президента - лідера нації, публічні образи і перекручування фактів його біографії.

Парламентарії також пропонують розглянути питання про створення музею першого президента і встановлення бюста першого президента в столиці.

Запропоновані депутатами поправки були прийняті нижньою палатою парламенту в роботу, висновки по них спочатку планувалося підготувати до 25 червня 2010 року. Проте вже за тиждень поправки були винесені на пленарне засідання палати і в середу, 12 травня, одностайно схвалені.

Відповідно до регламенту, закон вважатиметься таким, що набув чинності, після ухвалення його сенатом, підписання головою держави та публікації в офіційних ЗМІ.