Особливий суд Польщі: Я.Качинський не співпрацював з комуністичним режимом

Особливий суд Польщі дозволив колишньому прем`єр-міністрові країни Ярославу Качинському, братові-близнюкові загиблого в авіакатастрофі президента Леха Качинського, балотуватися на посаду президента під час намічених на червень дострокових виборів.

Згідно з ухвалою суду, Я.Качинський не співпрацював з комуністичним режимом за часів дії Варшавського договору, що могло стати перешкодою для висунення його кандидатури на посаду голови держави, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Таким чином, 60-річний Я.Качинський виступатиме кандидатом в президенти від партії "Право і справедливість", головою якої він є нині.

За даними соціологічного опитування, проведеного компанією SMG/KRC, за Ярослава Качинського готові проголосувати 34% виборців.