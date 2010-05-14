Лукашенко відкликав своїх дипломатів з Киргизії

Білорусь відкликала з Киргизії свого посла Віктора ДЕНИСЕНКА для консультацій, а співробітників дипломатичного представництва відряджено з Бішкека у розпорядження центрального апарату Міністерства закордонних справ.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій САВІНИХ.

"Це вимушений захід. Він носить тимчасовий характер. Ми пішли на цей крок через загрозу життю і здоров`ю наших співробітників. Ця загроза виходить від екстремістських елементів, які перебувають поза будь-яким контролем. Як тільки ситуація нормалізується, білоруські дипломати повернуться до виконання своїх обов`язків у країні перебування. Хочу підкреслити, що це рішення не пов`язано з якимись іншими чинниками, окрім міркувань безпеки", - сказав А.САВІНИХ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура Киргизії на початку травня 2010 року звернулася до Генеральної прокуратури Білорусі з офіційним запитом щодо екстрадиції колишнього Президента Киргизії Курманбека БАКІЄВА до Бішкека у зв`язку зі звинуваченнями на його адресу про відповідальність за акти насильства і загибель десятків людей під час масових заворушень на початку минулого місяця.

Тимчасовий уряд Киргизії ухвалив рішення про винагороду у розмірі від 20 до 100 тис. дол. за реальне сприяння у розшуку і затримці ряду колишніх високопосадовців.

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що не має наміру видавати К.БАКІЄВА. Після того, як стало відомо, що К.БАКІЄВ перебуває у Білорусі, білоруське посольство в Бішкеку пікетувалося щодня з вимогою видати екс-Президента.

К.БАКІЄВА, який обіймав пост Президента Киргизії, було повалено в результаті перевороту 7 квітня. Тимчасовий уряд країни очолила Роза ОТУНБАЄВА. Нова влада країни обвинувачує К.БАКІЄВА і його родичів в корупції, нецільовому використовуванні коштів, а також у загибелі людей під час придушення масових заворушень.