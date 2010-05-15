Польські високопосадовці літатимуть на бразильських літаках Embraer

Польська влада вирішила використовувати для перельотів державних високопосадовців літаки бразильської компанії Embraer.

Як пише Gazeta Wyborcza, договір про ексклюзивне чартерне використання двох літаків Embraer-175, які зараз є у власності польського національного авіаперевізника LOT, планується підписати до 27 травня.

За даними видання, влада орендуватиме два літаки, які LOT придбав торік.

Літаки, які зможуть брати на борт 82 пасажири та літати на відстані до 4 тисяч кілометрів, будуть найближчим часом будуть перероблені для потреб VIPів.

Видання зауважує, що Embraer замінить в урядовому флоті 30-річні радянські Як-40. Водночас вони не зможуть замінити літаки Ту-154, які використовувалися для трансатлантичних перельотів.

Gazeta Wyborcza відзначила, що година польоту новим літаком коштуватиме близько 11 тис. доларів, що майже на 40% дешевше, ніж Ту-154.

Як повідомляв УНІАН, після авіакатастрофи президентського Ту-154 під російським Смоленськом у Польщі не залишилося жодного літака для далеких рейсів, оскільки другий Ту-154 урядового флоту знаходиться на ремонті.

Наприкінці 2008 року глава польського уряду Дональд ТУСК після чергової поломки Ту-154 під час азійського турне Президента Польщі Леха Качинського пообіцяв придбати новий літак для глави Польської держави.

Відповідний тендер, який мав бути оголошений на початку 2009 року, так і не був проведений.

Довідка УНІАН. Попередній тендер на купівлю 6 нових літаків, оголошений ще в 2006 році, був анульований в червні 2008 року через те, що його умови нібито були виписані таким чином, що тендер могла виграти лише бразильська компанія Embraer.

Придбання нового сучасного авіатранспорту у Польщі активно обговорюється після катастрофи урядового - виробленого ще в СРСР – вертольота в 2003 році, на борту якого був тодішній глава уряду Лешек МІЛЛЕР. У тій катастрофі ніхто не загинув.

У Смоленській авіакатастрофі 10 квітня 2010 року загинyли 96 осіб.