Пірати напали на судно «North Spirit» з російсько-українським екіпажем

Камерунські пірати здійснили напад на судно «North Spirit» з російсько-українським екіпажем, двох росіян викрадено.

Про це УНІАН повідомили в російський професійній спілці моряків.

«Вчора увечері, 16 травня, камерунські пірати здійснили зухвалий напад на судно «North Spirit» (прапор Сент-Вінсент і Гренадіни, менеджер грецька компанія «Balthellas Chartering S.A.») з російсько-українським екіпажем», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що як тільки лоцмани завершили проводку «North Spirit» на рейд порту Дуала (Дуала – найбільше місто Камеруну – УНІАН) і залишили теплохід, на борт піднялася група з 20 озброєних людей. Пірати вивели з ладу все радіо- і навігаційне устаткування, розграбували каюти членів екіпажу, привласнивши всі цінності, гроші і особисті речі, і під дулами автоматів примусили двох громадян Росії – капітана Бориса ТЕРСИНЦЕВА і старшого механіка Ігоря ШУМИКА, сісти до них у човен.

Зазначається, що про місцезнаходження викрадених нічого невідомо. Жодних вимог від піратів поки що не надходило.

Російська профспілка моряків, посилаючись на старшого помічника і в.о. капітана «North Spirit» Олександра КОРОЛЯ, повідомляє, що решта всіх членів екіпажа жива і здорова й забезпечена продуктами харчування і водою, зв`язок відновлено. На борту виставлена озброєна охорона, команда чекає постановки судна до причалу.

Повідомляється, що про викрадання двох російських моряків проінформовано МЗС РФ і посольство РФ у Камеруні.