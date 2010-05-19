МАК: екіпаж літака Президента Польщі знав, що умов для прийому немає

Екіпаж літака Президента Польщі, що розбився, своєчасно одержував інформацію про погані погодні умови.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомила голова Міждержавного авіаційного комітету Тетяна АНОДІНА.

«Екіпаж своєчасно одержував дані про метеобстановку і запасні аеродроми від диспетчерських пунктів Мінська, аеродрому Смоленська «Північний», а також від літака екіпажа літака Як-40 Міноборони Польщі, який зробив посадку на цьому аеродромі приблизно за півтори години до катастрофи», - сказала Т.АНОДІНА.

У свою чергу голова технічної комісії МАК Олексій МОРОЗОВ також повідомив, що екіпаж одержував метеозведення по аеродрому вильоту, по всіх запасних аеродромах і маршруту польоту.

«Така інформація надавалася диспетчерами Мінська, Смоленська, а також екіпажем Як-40 ВПС Польщі. Після виходу на зв`язок з диспетчером аеропорту «Північний» він двічі попередив, що на аеродромі туман, видимість 400 метрів, умов для прийому немає», - сказав він.

За словами О.МОРОЗОВА, приблизно за 16 хвилин до катастрофи екіпаж Як-40 одержав таку саму інформацію: видимість 400 м і вертикальна видимість – 50 метрів.

«Приблизно за 11 хвилин до катастрофи екіпаж Як-40 поінформував, що екіпаж російського Іл-76 виконав два заходи і пішов на запасний аеродром. За 4 хвилини до катастрофи екіпаж Як-40 поінформував, що він оцінює видимість як 200 метрів», - сказав О.МОРОЗОВ.

Водно він повідомив, що, незважаючи на ці повідомлення, на прохання екіпаж Ту-154 виконав пробний захід на посадку до висоти ухвалення рішення (100 метрів). За його словами, при дозволі екіпажу третього розвороту диспетчер поінформував, що від 100 метрів необхідно бути готовим до відходу на друге коло.

Відповідаючи на запитання, чому не був вибрано інший аеродром, О.МОРОЗОВ сказав: «Прерогатива вибору аеродрому призначення і запасних аеродромів є виключно прерогативою того, хто організує політ. В даному разі це польська сторона».

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня літак Президента Польщі Леха Качиньського, на борту якого було 96 осіб, розбився під час заходу на посадку на військовий аеродром під Смоленськом.

Л.Качиньський з дружиною і делегацією високопосадовців планував взяти участь у траурних заходах з приводу 70-х роковин Катинської трагедії.