Ющенко має плани на 8 березня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 8 березня відвідає Брюссель.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Європарламенту, о 8.30 за місцевим часом запланована зустріч українського Президента В.ЮЩЕНКА з Президентом Європарламенту Хансом-Гертом ПОТТЕРІНГОМ.

При цьому Представник прес-служби не уточнив, які теми планується обговорити під час цієї зустрічі, зазначивши лише, що ця зустріч підтверджена.

Крім того, як повідомили УНІАН у прес-службі Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єра СОЛАНИ, на 8 березня заплановано зустріч Х.СОЛАНИ з В.ЮЩЕНКОМ.

У прес-службі Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ кореспонденту УНІАН повідомили, що станом на цю годину зустріч Ж.БАРРОЗУ з В.ЮЩЕНКОМ не запланована.