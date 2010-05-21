Росія готова скасувати візи для громадян країн ЄС

Питання скасування короткотермінових віз стане одним з основних на саміті Росія-ЄС, який відбудеться наприкінці травня у Ростові-на-Дону.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив на прес-конференції посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ.

“Якщо бути точним, то 7 років тому ідея про безвізовий режим вперше пролунала на саміті Росія-ЄС... Ми вважаємо, час настав”, - сказав російський посол.

Він зазначив, що позиція російської сторони на сьогодні вже сформована.

“Ми готові скасувати візи для громадян ЄС хоч завтра, без будь-яких передумов”, - сказав В.ЧИЖОВ.

Разом з тим, він зазначив, що це питання має бути вирішено в двосторонньому порядку. При цьому переваги від скасування віз, за словами посла, отримають обидві сторони.

“Це гра, в якій виграють обидві сторони”, - зазначив він.

В.ЧИЖОВ звернув увагу на те, що деякі країни-члени ЄС скептично налаштовані до скасування віз з Росією. Водночас, за його словами, така позиція може бути обумовлена лише побоюванням, що залишилися у спадок від Радянського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня європейські ЗМІ повідомили про те, що наприкінці травня на саміті Росія-ЄС в Ростові-на-Дону, ЄС може запропонувати Росії “дорожню карту” з лібералізації візового режиму. Адвокатом цієї ідеї, зокрема, виступає Німеччина.