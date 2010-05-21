Китай занепокоєний фінансовим станом ЄС і США

Помічник міністра фінансів Китаю Чжу Гуаняо висловив занепокоєння Пекіна щодо фінансового стану Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки. За його словами, боргові проблеми ряду європейських держав свідчать про нестабільність глобальної фінансової системи, передає агентство Reuters. "Європейська криза суверенних держав є викликом не тільки для тих країн, які беруть в ній безпосередню участь, а й загрожує стабільності всієї міжнародної фінансової системи", - заявив Чжу Гуаняо.

Кажучи про проблеми США, представник китайського Мінфіну зазначив, що Пекін стурбований проблемою надмірного дефіциту бюджету цієї країни. "Ми сподіваємося, що дефіцит американського бюджету скоротиться щодо ВВП мірою відновлення економіки і досягнення стабільності", - заявив Чжу Гуаняо. Він також зазначив, що в Пекіні стежать за заявами президента США Барака Обами і міністра фінансів Тімоті Гайтнера щодо проблеми надмірного дефіциту бюджету США.

У 2009 році, нагадує РосБізнесКонсалтинг, дефіцит бюджету США склав 1,4 трлн дол., що дорівнює приблизно 10% ВВП країни. За підсумками нинішнього року цей показник очікується на рівні 1,6 трлн дол.

При цьому КНР - найбільший в світі держатель американських казначейських облігацій на загальну суму 895,2 млрд дол. У 2009 році китайські чиновники, включно до прем`єра Держради КНР Вень Цзябао, неодноразово закликали Вашингтон уникати в бюджетній політиці рішень, які можуть негативно позначитися на вартості держоблігацій.