Тележурналістка відмовилася вести випуск новин на знак протесту

Одна з найвідоміших осіб італійського державного телебачення RAI - Марія Луїза БУЗІ - відмовилася вести основний вечірній випуск новин на італійському Першому каналі на знак протесту проти редакційної політики, яка, на її думку, спотворює реальну дійсність сучасної Італії.

У листі на ім`я директора служби новин Першого каналу Аугусто МІНЦОЛІНІ, текст якого потрапив у місцеві ЗМІ, телеведуча називає інформацію своєї редакції "упередженою й неповною". "Редакційна лінія означає таку зміну курсу, в результаті якої служба новин головного каналу ризикує розбитися об остаточну втрату довіри (глядачів)", - підкреслює М.БУЗІ, повідомляє РІА «Новости».

М.БУЗІ вже неодноразово критикувала редакційну політику служби новин Першого каналу, особливо після того, як 21 лютого її знімальна група була обсвистана жителями Аквіли, які обурювалися тим, як італійське ТБ висвітлює ситуацію в зоні руйнівного землетрусу 2009 року.

Зазначивши, що журналіст може захистити свої професійні переконання, знявши свій підпис під публікацією, М.БУЗІ заявила, що після двадцяти років роботи на RAI їй не залишається нічого іншого, як "прибрати своє обличчя" з програми.

У відповідь А.МІНЦОЛІНІ заявив, що його програма "ніколи не була упередженою й завжди давала можливість висловитися всім, і аудиторія підтверджує мою правоту".