На прийомі у красноярського губернатора пригощали сальмонеллою

У Красноярську з діагнозом "сальмонельоз" госпіталізовано 150 чоловік. Як передає Лента.ру, всі вони отруїлися бутербродами на традиційному прийомі "IQ-бал", який влаштовує губернатор краю для студентів. Серед тих, що отруїлися як студенти, так і працівники адміністрації краю, журналісти і представники компаній, що виступили спонсорами заходу.

Бал відбувся 1 березня у виставковий-діловому центрі "Сибір". У нім брали участь близько півтора тисяч чоловік. Гості стали звертатися по медичну допомогу 2-3 березня. За даними "Нового регіону", увечері 3 березня виконуючий обов`язки прокурора Красноярська Володимир Часовікин порушив за фактом масового отруєння кримінальну справу по частині 1 статті статті 238 Кримінального кодексу (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки). Власну комісію з розслідування події створила адміністрація Красноярського краю.

Прес-секретар губернатора Ігор Астапов відзначив, що фірми, які поставляли продукти для балу, раніше неодноразово забезпечували подібні заходи і до цих пір не викликали нарікань. Тепер їх діяльність піддана перевірці. Губернатор Олександр Хлопонін своїм розпорядженням припинив роботу пунктів живлення в центрі "Сибір".