ДТП зі шкільним автобусом: троє загиблих, сорок поранених

12:34, 25 травня 2010
Світ
1752 0

Трагедія у Великій Британії

У Великій Британії у результаті ДТП зі шкільним автобусом загинули три людини, постраждали близько 40.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на The Telegraph, четверо потерпілих перебувають у критичному стані.

Інцидент стався у графстві Камбрія.

Поліція розслідує причини надзвичайної події. Автобус розвозив школярів по будинках після закінчення навчального дня.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter