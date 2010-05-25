ДТП зі шкільним автобусом: троє загиблих, сорок поранених
12:34, 25 травня 2010Світ
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Трагедія у Великій Британії
У Великій Британії у результаті ДТП зі шкільним автобусом загинули три людини, постраждали близько 40.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на The Telegraph, четверо потерпілих перебувають у критичному стані.
Інцидент стався у графстві Камбрія.
Поліція розслідує причини надзвичайної події. Автобус розвозив школярів по будинках після закінчення навчального дня.
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