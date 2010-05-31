Саакашвілі привітав однопартійців з перемогою

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ на підставі даних екзит-полів сьогоднішніх виборів до місцевих органів влади вже привітав правлячу партію "Єдиний національний рух" і кандидата в мери Тбілісі, чинного керівника міста Гігі УГУЛАВУ з перемогою.

Як передає РІА Новости, в неділю в Грузії відбулися вибори, зокрема вперше в історії країни прямі вибори мера Тбілісі, а також проміжні парламентські вибори.

Екзит-поли провели дві відомі дослідницькі компанії - американська Edison Research і німецька GFK. Результати опитувань, проведених по Тбілісі, практично співпали. За попередніми даними екзит-полів, з великим відривом на перше місце виходить правляча партія і Г.УГУЛАВИ.

За словами М.СААКАШВІЛІ, "остаточним результатом сьогоднішніх виборів є те, що демократія в Грузії здобула чергову перемогу".

Президент Грузії заявив, що на виборах була рекордно великою активність виборців, за що він особливо подякував населенню країни.

ЦВК Грузії поки не оголосила остаточні дані про явку виборців. За даними на 17.00, проголосували понад 40% виборців.