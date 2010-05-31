Афганські таліби отримують допомогу з Ірану

Командувач силами НАТО в Афганістані генерал Стенлі Маккрістал заявив, що є "очевидні докази", того що ряд бойовиків екстремістського руху "Талібан" пройшли підготовку в Ірані, передає РосБізнесКонсалтинг.

За його словами, зазвичай Іран, з яким Афганістан межує на заході, надавав підтримку Кабулу в боротьбі з антиурядовими формуваннями. Проте тепер є "ясні свідчення" про постачання талібам зброї з Ірану, а також підготовки бойовиків для "Талібану" в цій країні, стверджує С.Маккрістал.

Раніше командуючий військами НАТО в Афганістані вже заявляв про підготовку бойовиків "Талібану" в Ірані, проте тоді він стверджував, що такі факти були рідкістю, і допомога талібам не надавалася з боку Тегерана на державному рівні. За словами С.Маккрістала, нині сили НАТО "працюють" над припиненням і навчання бойовиків, і постачань озброєнь.