Довговічність Великої стіни пояснили рисовою кашею

Китайські вчені розгадали секрет міцності і довговічності Великої стіни.

Як пише газета The Daily Telegraph, хіміки встановили, що до складу розчину, що скріпляє кам`яні блоки споруди, входила клейка рисова каша.

За словами науковців університету провінції Чжецзян, робітники, які будували Велику китайську стіну під час правління династії Мін, близько 600 років тому, готували розчин для скріплення блоків з вареного рису і гашеного вапна - стандартного компоненту будівельних сумішей. Використання рисової каші було для того часу вельми прогресивним і новаторським кроком.

«Секрет розчину для будівництва Великої китайської стіни полягає в особливому поєднанні органічних і неорганічних речовин, що об`єдналися у складі суміші. Амілопектин з рису і карбонат кальцію з вапна, з`єднуючись, дають речовину, що володіє високою механічною міцністю", - пояснили вчені. На ділянках грунту, куди потрапляли краплі цього розчину, досі не можуть прорости трави.

Примітно, що той рис, з якого варився "клейстер" для Великої стіни, китайські робітники також вживали в їжу. Вчені університету зазначили, що клейка рисова каша використовувалася не тільки для зведення стіни, але й для будівництва гробниць і храмових комплексів часів династії Мін.