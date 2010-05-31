Ураган «Агата» вбив більше 70 людей

У Гватемалі число жертв урагану "Агата" перевищило 70 чоловік.

За даними властей, близько 75 тисяч були змушені залишити свої будинки, передає Радіо «Свобода».

Повідомляється, що сила урагану зараз послабшала. У сусідньому Сальвадорі загинули дев`ять чоловік і тисяч змушені залишити житла.

Тропічний ураган "Агата" сформувався в Тихому океані біля побережжя Гватемали минулої суботи.