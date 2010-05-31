На президентських виборах у Колумбії лідирує екс-міністр оборони

На президентських виборах у Колумбії, за попередніми результатами, лідирує колишній міністр оборони Хуан Мануель САНТОС, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

58-річний Х.САНТОС, член правлячої партії Національної єдності і союзник Президента Альваро УРІБЕ, набрав 47,7% голосів, його основний суперник, 58-річний Антанас Моккус ШИВІЦКАС, який представляє екологічну "Партію зелених", одержав 22,3% голосів.

Виборчі дільниці закрилися в неділю о 16.00 за місцевим часом. У волевиявленні взяли участь майже 30 мільйонів колумбійців.

Нинішній глава держави А.УРІБЕ, що правив країною з 2002 року, рейтинг популярності якого перевищує 70%, не може балотуватися на третій термін підряд, згідно з прийнятим у лютому рішенням Конституційного суду.

Щоб перемогти в першому турі виборів, один з кандидатів мав набрати більше 50% голосів.

Відповідно до Конституції, глава держави обирається на чотири роки і може бути переобраний тільки один раз. Президент Колумбії буде приведений до присяги 7 серпня, він обійматиме цю посаду до 2014 року.

За ходом виборів стежили як місцеві, так і міжнародні спостерігачі (від ОАД і ЄС), а безпеку в день голосування забезпечували 350 тисяч військових і поліцейських.