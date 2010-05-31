Ізраїльська армія атакувала гуманітарний конвой: 19 убитих

Ізраїльські військові кораблі у понеділок вранці атакували гуманітарний конвой з шести суден, що прямував в сектор Газа, передає агентство AP з посиланням на арабський телеканал Al-Jazeera і турецьку телекомпанію NTV. У бою, передає британський супутниковий канал Sky News, убито 19 людей. Згідно з поки не підтвердженими даними, важкі поранення під час атаки одержав один з керівників Ісламського руху в Ізраїлі поет Раед Салах, якого ізраїльські власті вже арештовували за підозрою у фінансуванні руху "Хамас".

Прес-секретар Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Аві Бенаягу заявив, що рух Free Gaza спочатку планував здійснити провокацію. Він підкреслив, що військові неодноразово попереджали активістів і вимагали не входити в заборонену зону, але ті свідомо пішли на конфронтацію. За його словами, активісти Free Gaza першими атакували солдатів, і ті були вимушені захищатися.

Організатори спроби прорватися в сектор Газа звинувачують у тому, що трапилося, виключно ізраїльтян. "Ізраїльські коммандос висадилися з вертольота на палубі турецького судна, негайно відкривши вогонь по беззбройних цивільних особах... Доля решти суден невідома", - йдеться на сайті, який займається інформаційним забезпечення плавання. На відеокадрах видно моторні човни і вертольоти, які переслідують правозахисний караван, озброєні люди, які висадилися на борт одного з суден.

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