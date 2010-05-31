Польські власті сьогодні мають отримати в Москві записи "чорних скриньок" літака Президента Польщі Леха Качинського, який розбився в авіакатастрофі під російським Смоленськом 10 квітня.

За даними польських медіа, польська делегація на чолі із главою державною комісією із розслідування авіакатастроф та міністром внутрішніх справ Єжи МІЛЛЕРОМ мають отримати копії записів "чорних скриньок", стенограму розмов пілотів та презентацію, в якій співставлено розмови в кабіні пілотів з параметрами польоту літака.

Gazeta Wyborcza відзначає, що копії "чорних скриньок" будуть зроблені з оригіналів у присутності представників Польщі.

Ці матеріали полякам має передати Міждержавний авіаційний комітет, який розслідує причини катастрофи літака Л.Качинського.

Першими із цими матеріалами у Польщі матимуть можливість ознайомитися члени Бюро національної безпеки та оборони, в який, крім властей, входять представники опозиції.

Після цього буде прийнято рішення, коли записи розмов пілотів, які можуть пролити світло на причини авіакатастрофи, будуть оприлюднені в медіа.

Один із експертів, якого цитує TVN24, звертає увагу на те, що поляки не отримають даних про роботу диспетчерів Смоленського летовища й, швидше за все, не отримають відповіді, чому вони не закрили летовище та чому попередження про небезпечне зниження прозвучала запізно.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні представник Польщі в комісії МАК, яка досліджує причини Смоленьскої авіакатастрофи, Едмунт КЛІХ заявив, що пілоти свідомо зійшли на висоту менше 100 метрів, на якій мали прийняти рішення про те, чи намагатися посадити літак чи відправитися на запасне летовище. На його думку, цим вони пішли на невиправданий ризик, наражаючи на небезпеку людей, які знаходилися на борту літака.

Польські власті розраховували отримати оригінали "чорних скриньок" від росіян одразу після катастрофи та оприлюднити їх записи 22 квітня, однак ні під час першого візиту генпрокурора Польщі Аднжея СЕРЕМЕТА в квітні до РФ, ні під час другого на початку травня не вдалося отримати від російських властей цих записів.

За попередньою версією російської прокуратури, причиною Смоленської авіакатастрофи стало зачеплення крилом літака Президента Польщі дерева приблизно за кілометр від злітно-посадочної смуги в умовах сильного туману.