Президент Німеччини подав у відставку
16:39, 31 травня 2010Світ
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Келер пояснив причину
Президент Німеччини Хорст КЕЛЕР подав у відставку.
Про це повідомляють сьогодні німецькі ЗМІ.
Згідно з повідомленнями, Президент оголосив про свою відставку після критики на його адресу через висловлювання щодо розміщення німецьких військ за кордоном.
Після свого несподіваного візиту до Афганістану, де дислокується німецький контингент, в одному з інтерв’ю Х.КЕЛЕР заявив, що у випадку виникнення надзвичайних ситуацій військові дії можуть стати необхідними “для забезпечення наших інтересів, зокрема, вільного руху товарів”.
Це висловлювання Х.КЕЛЕРА стало причиною жорсткої критики на його адресу.
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