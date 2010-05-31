Президент Німеччини подав у відставку

Президент Німеччини Хорст КЕЛЕР подав у відставку.

Про це повідомляють сьогодні німецькі ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, Президент оголосив про свою відставку після критики на його адресу через висловлювання щодо розміщення німецьких військ за кордоном.

Після свого несподіваного візиту до Афганістану, де дислокується німецький контингент, в одному з інтерв’ю Х.КЕЛЕР заявив, що у випадку виникнення надзвичайних ситуацій військові дії можуть стати необхідними “для забезпечення наших інтересів, зокрема, вільного руху товарів”.

Це висловлювання Х.КЕЛЕРА стало причиною жорсткої критики на його адресу.