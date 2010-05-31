РФ передала Польщі копії записів бортових самописців літака Качинського

Росія передала Польщі копії записів бортових самописців та інших деталей розслідування катастрофи літака Ту-154 під Смоленськом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, меморандум, що стосується умов передачі копій записів бортових самописців та інших деталей розслідування авіакатастрофи, підписали міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН, голова Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Тетяна АНОДІНА і глава МВС і адміністрації Польщі Єжі МІЛЛЕР.

Як повідомив присутній на зустрічі віце-прем`єр-міністр Росії Сергій ІВАНОВ, підписаний документ показує безпрецедентний підхід Росії до розслідування цієї катастрофи.

«Загибель 96 польських громадян, зокрема шановного Президента Польщі пана Качинського, стала нашим спільним болем, спільною трагедією, вона по суті об`єднала народи наших країн», - заявив С.ІВАНОВ на зустрічі з польською делегацією.

За його словами, «буквально з першого дня наші сторони працювали як єдиний механізм. Жодного непорозуміння між польськими і російськими експертами немає, не було і, впевнений, не буде».

Він зазначив, що «технічною комісією під егідою МАК проведена величезна робота з розшифровки всіх технічних даних і самописців, які були на борту літака. На сьогоднішній день ця робота по суті завершена», - сказав С.ІВАНОВ.

Водночас, С.ІВАНОВ зазначив, що «передача копій всіх даних не означає завершення слідства. І робота компетентних органів наших країн буде продовжена».

Він також сказав, що якщо польська сторона надалі зажадає передачі інших відомостей, не пов`язаних з компетенцією МАК, Росія готова їх надати. При цьому російський віце-прем`єр зазначив, що розслідування здійснюється прокуратурами і слідчими комітетами, які є незалежними органами.

«Уряд Росії не втручатиметься в їх роботу», - сказав він, додавши, що «Росія не менше Польщі зацікавлена в розслідуванні і робитиме все, щоб довести його до логічного кінця».

С.ІВАНОВ також повідомив, що Польщі в майбутньому можуть бути передані оригінали записів «чорних ящиків».

«Я не виключаю, що після завершення розслідування в майбутньому можлива передача автентичних записів, оригіналу», - сказав він.

Зі свого боку Є.МІЛЛЕР заявив, що в Польщі високо цінують професіоналізм і оперативність розслідування авіакатастрофи, що проводиться в Росії.

«Я хочу подякувати за нестандартний підхід до цієї справи і за готовність до передачі документів, що стосуються цієї справи», - сказав польський міністр.

«У міжнародній практиці такий підхід є унікальним», - наголосив Є.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня літак Президента Польщі Леха Качинського, на борту якого було 96 чоловік, розбився під час заходження на посадку на військовий аеродром під Смоленськом.

Л.Качинський з дружиною і делегацією високопосадовців планував взяти участь в траурних заходах з нагоди 70-х роковин Катиньської трагедії.