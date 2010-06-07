У Шотландії зійшов з колії і загорівся пасажирський потяг
09:20, 07 червня 2010Світ
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Два вагони зависли над обривом
На заході Шотландії зійшов з колії потяг, який виходив з Едінбурга в курортне місто Обан.
Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на британський телеканал Sky News, за даними Британської транспортної поліції, всі пасажири з потягу евакуйовані, потерпілих внаслідок аварії немає.
Два вагони составу зависли над 15-метровим обривом. На місці працюють пожежники.
"Це невеликий потяг з двох вагонів, перший з яких зійшов з колії і зайнявся. Всі 60 пасажирів були евакуйовані", - повідомив офіційний представник транспортної поліції.
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