У Шотландії зійшов з колії і загорівся пасажирський потяг

На заході Шотландії зійшов з колії потяг, який виходив з Едінбурга в курортне місто Обан.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на британський телеканал Sky News, за даними Британської транспортної поліції, всі пасажири з потягу евакуйовані, потерпілих внаслідок аварії немає.

Два вагони составу зависли над 15-метровим обривом. На місці працюють пожежники.

"Це невеликий потяг з двох вагонів, перший з яких зійшов з колії і зайнявся. Всі 60 пасажирів були евакуйовані", - повідомив офіційний представник транспортної поліції.